Brasil tem 6,92 milhões de casos de covid-19

Nesta segunda-feira (15) o total de casos de covid-19 desde o início da pandemia chegaram a 6.927.145. Ontem o ministério trazia 6.901.952 casos acumulados.

A pandemia também tirou até o momento 181.835 mil vidas. Conforme a Agência Brasil, foram acrescentados às estatísticas 433 novas mortes. Ontem, o sistema de dados do Ministério da Saúde sobre a covid-19 trazia 181.402 óbitos. Ainda há 2.389 falecimentos em investigação. Conforme o balanço, 6.016.085 pessoas já se recuperaram da doença. Há 729.225 pacientes em acompanhamento.

Ministério da Saúde Dados são divulgados diariamente

Estados com mais mortes pela covid-19 é por São Paulo (44.005), Rio de Janeiro (23.740), Minas Gerais (10.711), Ceará (9.786) e Pernambuco (9.299). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (753), Roraima (755), Amapá (854), Tocantins (1.203) e Rondônia (1.645).

Mato Grosso do Sul teve um aumento de 683 novos casos e 18 óbitos, assim desde o início da pandemia foram acumulados 113.981 confirmações, 1.949 mortes e 98.556 recuperados. Estado soma 4156.125 casos notificados, sendo 294.278 foram descartados, 2.486 testes em análise no Lacen e 5.380 casos sem encerramento pelos municípios. O Estado também tem 643 pacientes internados. Destes 376 estão em leitos clínicos (227 públicos e 149 privados) e 267 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 181 estão em leitos públicos e 86 em privados.