Brasil soma 138.108 mortes por Covid-19

Divulgação/Portal MS Boletim é divulgado todos os dias

No último boletim diário do Ministério da Saúde, nesta terça-feira (22) o Brasil teve 836 mortes e 33.536 novos casos do novo coronavírus (covid-19). Com isso o número de mortes chega a 138.108 e de infectados totaliza 4.591.604.

Segundo o ministério, 507.869 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.945.627 já se recuperaram. O estado do Rio de Janeiro é o segundo estado com o maior número de mortes por covid-19 (17.798), seguido por Ceará (8.850), Pernambuco (8.055) e Minas Gerais (6.764). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (616), Acre (651), Amapá (695), Tocantins (877) e Mato Grosso do Sul (1.191).

Em MS

Mato Grosso do Sul, somou mais 926 casos e 12 mortes pelo Covid-19. Conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), desta terça-feira (22), o número de casos confirmados soma 64.959 e os óbitos 1.191.

O Estado já tem 255.465 casos notificados, sendo 186.347 descartados. Há 1.327 testes em análise no Lacen e 2.832 casos sem encerramento pelos municípios. Dos 64.959, 58.192 já estão recuperados. Em relação às internações, MS tem 457 pacientes internados, além de um paciente de outro estado que não foi contabilizado como confirmado de MS. Destes 238 estão em leitos clínicos (178 públicos e 60 privados) e 220 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 159 estão em leitos públicos e 61 em privados.