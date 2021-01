Brasil registra 7,7 milhões de casos de covid-19

Tamanho do texto

Brasil registrou mais de 7,7 milhões de casos de covid-19, divulgados nesta sexta-feira (1°) pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram confirmados 24.605 novos registros da doença..

O número de mortes pela covid-19 chegou a 195.411. Em 24 horas, as autoridades de saúde registraram 462 novos óbitos em decorrência da doença. O boletim relata que há 748.883 pacientes em acompanhamento e 6,75 milhões recuperados - 87,7% do total de casos.

Divulgação/Ministério da Saúde Dados são divulgados diariamente

Estado com maior registro de mortes é São Paulo (46.775), seguido pelo Rio de Janeiro (25,6 mil). Em seguida, Minas Gerais (12.001), Ceará (9.993) e Pernambuco (9.666). As unidades da Federação com menor número de mortes são Acre (796), Roraima (787) e Amapá (926).