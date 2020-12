Brasil registra 6,35 milhões recuperados por covid

Tamanho do texto

Marcelo Camargo/Agência Brasil Dados são atualizados diariamente

Brasil já registra 6.354.972 milhões de pessoas curadas da Covid-19. A doença está presente em 99,9% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das cidades (3.873) possuem entre 2 e 100 casos. Em relação aos óbitos, 4.916 municípios tiveram registros (88,3%), sendo que 762 deles apresentaram apenas um óbito confirmado.

O Ministério da Saúde já destinou aos 26 estados e o Distrito Federal R$ 198,1 bilhões, sendo que desse total foram R$ 134 bilhões para serviços de rotina do SUS, e outros R$ 64,1 bilhões para a Covid-19. Também já foram comprados e distribuídos 27,2 milhões de unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus, 306,8 milhões de EPI, mais de 18,7 milhões de testes de diagnóstico para Covid-19.

Neste momento, o Brasil registra 7.318.821 de casos confirmados da doença, sendo 55.202 registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24h. Em relação aos óbitos, o Brasil possui 188.259 mortes por coronavírus. Nas últimas 24h, foram registrados 968 óbitos nos sistemas oficiais, sendo que 693 óbitos ocorreram nos últimos três dias. Outros 2.366 permanecem em investigação.