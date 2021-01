Bolsonaro suspende compra de seringas após aumento no custo do produto

Tamanho do texto

Nesta quarta-feira (06), o presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social a suspensão da compra de seringas e acusou fabricantes de terem aumentado os preços, sendo esse o motivo, o governo federal suspendeu a compra do material.

De acordo com a publicação do presidente Jair Bolsonaro, "O Brasil consome 300 milhões de seringas por ano. Também somos um dos maiores fabricantes desse material. Como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir seringas para seu estoque regulador, os preços dispararam, e o ministério suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade", afirma.