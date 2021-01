Avião equipado com contêineres vai buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia

Tamanho do texto

Agência Brasil Aeronave sai do Aeroporto de Viracopos em Campinas nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (14), um avião equipado com contêineres vai sair do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), para buscar, na Índia, 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O lote faz parte da importação solicitada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para adquirir o imunizante junto ao laboratório indiano Serum.

Com previsão de decolar de Viracopos às 15h, a aeronave da Azul Linhas Aéreas A330neo, a maior da empresa, segue com destino a Recife (PE). Em seguida o avião vai para Mumbai para buscar a carga das doses, com peso estimado de 15 toneladas. Serão 15 horas de voo, sem escalas, em um trajeto de 12 mil quilômetros. O imunizante ainda aguarda aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial.