Auxílio Emergencial Extensão inicia pagamento nesta quarta

O pagamento do Auxílio Emergencial Extensão começa nesta quarta-feira (30), para os beneficiários que não fazem parte do público do Bolsa Família. Valor será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães chefes de família, o valor é de R$ 600.

Calendário de pagamentos e de saques para o Auxílio Emergencial Extensão e para a continuidade das parcelas do Auxílio Emergencial foi estabelecido pela Portaria nº 496 do Ministério da Cidadania de 28 de setembro de 2020. Segundo a Caixa, a parcela da extensão, que será paga na abertura do Ciclo 3, será para os beneficiários que receberam a primeira parcela do Auxílio Emergencial em abril.

Confira o calendário de cada ciclo:

Ciclo 3

Divulgação/Caixa

Ciclo 4

Divulgação/Caixa

Ciclo 6

Divulgação/Caixa

Ciclo 5