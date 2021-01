Realeza Imunizada: Rainha Elizabeth e Príncipe Philip recebem vacina contra a Covid-19

Tamanho do texto

Omar Camilleri/Fotos Públicas Um médico aplicou o imunizante no casal real do Reino Unido no Castelo de Windsor

Neste sábado (09), A Rainha Elizabeth II e seu marido, príncipe Philip, receberam a vacina contra o Covd-19, segundo o Palácio de Buckingham. Um médico aplicou o imunizante no casal real do Reino Unido no Castelo de Windsor.

A Família Real quis deixar claro que a rainha foi vacinada para evitar especulação sobre o tema. Não foi informado qual vacina eles receberam, o Reino Unido utiliza atualmente os imunizantes da Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca, Conforme a emissora britânica BBC.

Os dois fazem parte do grupo de risco para a Covid 19, a Rainha Elizabeth II tem 94 anos, e o príncipe Philip, 99, devido à idade avançada, se encontram nas faixas de prioridade para a vacinação no Reino Unido, que começou em dezembro.

Ao todo, cerca de 1,5 milhão de britânicos receberam ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus.