Papa Francisco e Emérito são vacinados contra a Covid 19

Vatican Midia Francisco havia anunciado que seria vacinado

Nesta quarta-feira (13), a campanha de vacinação contra a Covid-19, no Vaticano, vacinou tanto o Papa Francisco quanto o Papa emérito Bento XVI já receberam a primeira dose da vacina.

De acordo com o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, “Posso confirmar que como parte do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano. Até hoje, a primeira dose da vacina para a Covid-19 foi administrada ao Papa Francisco e ao Papa Emérito”, declara.

Em entrevista ao Tg5, Francisco havia anunciado que seria vacinado esta semana, enquanto o secretário particular de Bento XVI, dom Georg Gaenswein, tinha confirmado que o Papa emérito também seria vacinado.

Ainda durante a entrevista o Papa Francisco definiu a vacinação como, “uma ação ética, porque está em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a vida dos outros”.