Donald Trump têm Facebook e Instagram bloqueados

Nesta quarta-feira (06), o presidente-executivo das plataformas, Mark Zuckerberg, anunciou em publicação na rede social, que restringiu temporariamente o perfil do presidente americano.

Com a posse do presidente eleito Joe Biden, prestes a ocorrer no próximo dia 20 de janeiro, Zuckerberg quer evitar riscos que possam ser causados por Trump .

Conforme Mark Zuckerberg, "Acreditamos que os riscos de permitir que o Presidente continue usando os nossos serviços durante esse período são simplesmente muito grandes”, pontua.

Ainda segundo Zuckerberg, "Portanto, estamos estendendo indefinidamente o bloqueio que tínhamos imposto nas contas do Facebook e Instagram, e por pelo menos as duas próximas duas semanas, até que a transição pacífica de poder seja completa", declara.