Câmara dos EUA começa a debater impeachment de Donald Trump

Trump deve se tornar nesta quarta o 1º presidente americano a sofrer 2 impeachments

Nesta quarta-feira (13), os Congressistas começaram a analisar o segundo processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Câmara dos Representantes.

Com isso, Trump deve se tornar o primeiro presidente americano da história a sofrer dois impeachments. Neste pedido, ele é acusado formalmente de incitar à violência que resultou na invasão do Capitólio, sede do Congresso americano, na semana passada.

Para a segurança do Capitólio dos EUA foi solicitado reforço depois e soldados da Guarda Nacional estão reunidos dentro da sede do Congresso americano para garantir a segurança da votação.

Trump deve permanecer no cargo até a próxima quarta-feira (20), quando Joe Biden será empossado.

Na votação do primeiro impeachment. Desta vez, já são cinco deputados os que anunciaram que vão votar pelo impeachment.