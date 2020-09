Tamanho do texto

Reprodução/Instragram Yuko Takeuchi

A atriz japonesa Yuko Takeuchi, 40 anos, foi encontrada morta em sua casa, em Tóquio, na manhã deste domingo (28). Ela é conhecida pelos papéis nos filmes “Ring: O Chamado” (1998), que foi adaptado por Hollywood como “O Chamado” (2002). Yuko foi encontrada pelo seu marido o ator Taiki Nakabayashi.

Embora o suicídio não tenha sido confirmado no caso de Takeuchi, ele tem sido a causa da morte de vários talentos japoneses recentemente, como os atores Sei Ashina, Haruma Miura e Hana Kimura, conforme a BBC. O Japão tem uma das taxas de suicídio mais altas do mundo, embora os números tenham caído desde a introdução de medidas preventivas em 2015, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.