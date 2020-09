Wesley é mais um douradense inscrito pelo Santos na Libertadores

Divulgação/Santos FC Wesley está treinando com o time B do Santos

O Santos FC tem o goleiro João Paulo, agora titular, representando o Mato Grosso do Sul no elenco inscrito para retomada da Libertadores. Nesta semana, mais um douradense representado pela Soccer Union apareceu na lista de inscritos para a competição continental. O meia-atacante Wesley Santos, ainda da categoria Sub-20 e treinando com o time B, está na lista que completa os atletas aptos para serem utilizados pelo técnico Cuca.

Até antes da pandemia, a Conmebol permitia a inscrição de 30 jogadores para disputa da Libertadores, com possíveis mudanças antes das oitavas de final. Com a possibilidade das equipes perderem jogadores que testarem positivo para covid-19 nos testes realizados antes de cada partida, excepcionalmente para o retorno da competição foi permitida o aumento desta lista. O Santos completou com diversos jogadores do time B, entre eles Wesley, completando 48 jogadores disponíveis.

Na lista completa, João Paulo que normalmente usa a camisa 34, na Libertadores joga com a 30 e Wesley ficou com a 50, sendo que ficaram vagas as camisas 20 e 22. Completaram a lista final do Peixe o goleiro Matheus Saldanha, o lateral-direito Mikael, os zagueiros Gustavo Cipriano, Jhonnathan e Robson Reis, os meio-campistas Donizete, Felipe Pereira e Lucas Barbosa e o atacante Andrey Quintino.