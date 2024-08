Vasco vira sobre o Athletico e passa o adversário na classificação

Rogério Vidmantas

Matheus Lima/CR Vasco da Gama Colombiano Rodríguez deixou Thiago Heleno no chão para marcar o primeiro gol da virada do Vasco em São Januário

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou nesta segunda-feira (26) com virada no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama recebeu o Athletico Paranaense que saiu na frente com Gabriel no primeiro tempo, mas o colombiano Emerson Rodríguez e o argentino Pablo Vegetti marcaram os gols da vitória cruzmaltina no segundo.

Com a vitória em casa, o Vasco sobe para a oitava posição, com 31 pontos, passando o Athletico que cai para décima posição, com 29 pontos.

Gols

No Estádio de São Januário, quem marcou primeiro foi o Athletico em um chute certeiro de fora da área. Depois de boa troca de passes, Nikão toca para Gabriel perto da meia-lua. O volante ajeitou e bateu rasteiro, no canto direito do goleiro, abrindo o placar. A vantagem paranaense seguiu até o intervalo.

No segundo tempo, o Vasco chegou ao empate aos 22 minutos em um contra-ataque certeiro. Depois da roubada de bola na defesa, Emerson Rodríguez recebeu na intermediária, ganhou da marcação na velocidade, driblou o zagueiro já na área e bateu no canto esquerdo baixo, igualando o placar em 1 a 1. A virada veio aos 40 minutos em cruzamento da esquerda de Leandrinho que Vegetti, de cabeça, mandou no canto de Léo Linck, decretando a vitória por 2 a 1.