Vasco bate Botafogo e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

Twitter Oficial/CR Vasco da Gama Vitória em casa fez o Vasco se afastar da zona da degola e sonhar com Sul-Americana

O Vasco da Gama ensaia recuperação no Campeonato Brasileiro após a chegada de Vanderlei Luxemburgo e o Botafogo se afunda cada vez mais na zona de rebaixamento. Neste domingo (10), pela 29ª rodada, o clássico carioca terminou com vitória vascaína por 3 a 0, gols de Talles Magno, Andrey e Pikachu. Com o resultado, o Vasco sobe para a 15ª colocação, com 32 pontos. Já o time dirigido por Eduardo Barroca aparece em 19º, somando 23.

O jogo

O Vasco foi melhor na etapa inicial em São Januário, criou mais que o Botafogo e foi para o intervalo com a vantagem mínima. A primeira chegada foi logo aos seis minutos, quando Cano arriscou de fora da área e tirou tinta da trave de Cavalieri. Mas o gol não tardou. Na marca dos 21, Henrique alçou bola na área, Talles Magno foi lá no alto, cabeceou com perfeição e colocou o Vasco na frente. Mais tarde, aos 35, Léo Gil cobrou falta na área, Kanu tentou cortar e quase fez contra. O Alvinegro teve chance tímida aos 44, depois que Romildo arriscou de fora da área e a bola passou raspando o gol de Fernando Miguel.

Morno. Assim ficou o duelo após o intervalo. A primeira melhor chance da etapa final aconteceu aos 22, e foi do Botafogo. Após cobrança de escanteio, Kanu cabeceou, Kalu apareceu e chutou. Henrique salvou em cima da linha. O time da casa ainda teve a chance do terceiro, quando PEC deu lindo passe para Cano, que finaliza muito bem, mas é parado por grande defesa do goleiro botafoguense.

Mas o Cruzmaltino estava esperto, e chegou ao segundo gol na marca dos 31 minutos. Após linda troca de passes, Andrey recebeu no bico da grande área, finalizou de primeira e aumentou a vantagem vascaína. Já nos acréscimos, aos 49, Pikachu foi derrubado na área. Pênalti para o Vasco. Ele mesmo foi para a cobrança e fez o terceiro do Vasco, dando números finais ao placar.