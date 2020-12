TJD pune Operário e vaga na semifinal é do Comercial

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Escalaçao irregular de Emerson foi fatal para pretensões do Operário

Fim de linha para o Operário FC no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Pelo menos foi o que decidiu o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) em julgamento na noite desta quarta-feira (9), através do plenário virtual. Por unanimidade, a decisão foi por punir o clube pela perda de seis pontos pela escalação irregular do lateral Emerson na partida de ida das quartas de final contra o Comercial.

Assim, o Galo, que havia conquistado quatro pontos – uma vitória e um empate – termina a fase com -2 pontos e o Colorado, com um ponto, avança para enfrentar o Aquidauanense na semifinal. O Operário pode recorrer, mas a defesa não divulgou se esse caminho será seguido.

Reprodução Rafael Meireles não teve sucesso na defesa do Galo

Os membros do Tribunal acataram parcialmente a denuncia do procurador Wilson dos Anjos, que pediu a perda dos seis pontos – três pontos mais a pontuação conquistada na partida -, conforme o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e multa de R$ 2.000,00.

A defesa do Operário, representada pelo advogado Rafael Meireles, pediu a absolvição do clube, argumentando que o caso não se enquadrava no artigo referido.

O voto do procurador foi seguido pelos auditores Pedro Paulo, Ricardo Machado, Kassya Domingues, Fernando Pinese e o presidente da sessão, William Maksoud. E ficou definido a redução da multa que o clube sofreu no valor de R$ 500,00 reais.

Semifinal

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) deve agora detalhara os jogos entre Aquidauanense e Comercial para definir quem enfrenta o EC Águia Negra na decisão. O primeiro jogo deve acontecer neste domingo (13) no Estádio Morenão e a volta na quarta-feira (16), no Estádio Noroeste. Por ter melhor campanha, o Azulão avança em caso de igualdade após os dois jogos.