Terceira edição dos Jogos Radicais Urbanos

Divulgação/Assessoria Após a corrida, os participantes poderão acompanhar a tomada de tempo do Rally dos Sertões às 17h30 e às 21h o show com a dupla Bruninho e Davi

Em 3ª edição dos Jogos Radicais Urbanos, mais de 300 atletas entre jovens e adultos irão participar neste sábado (24) da Corrida Pedestre. A adrenalina da prova se mistura com a emoção de correr na Arena de Largada do Rally dos Sertões, maior evento off-road das Américas, que acontecerá pela primeira vez em Campo Grande.

Com prova mista, os atletas adultos irão percorrer 2 km dentro da Arena e irão desbravar as ruas e avenidas da Capital em mais 6km. Segundo assessoria às 14h horas largam os participantes da prova kids que irão fazer 2 km e às14h45 largam os adultos, saindo da Arena do Rally dos Sertões em frente a Praça do Papa, seguindo a Av. Alfredo Scaff, Av. Cassiano Sandim de Rezende, Av. Fernando de Noronha até 200m antes de Av. Tamandaré e retornando pela Av. Fernando de Noronha.

Além de medalhas de participação, a organização dos Jogos Radicais Urbanos, premiará os primeiros colocados masculino e feminino com troféus e premiação em dinheiro que soma R$10.000,00. Pontos de hidratação, equipe médica e apoio aos atletas estão sendo preparados para atender os participantes.