Sorteio dos mandos nas quartas de final da Copa Verde acontece neste segunda

Luiz Felipe/CREC Técnico Mário Tilico, do Costa Rica, prepara time para enfrentar adversário da Série B do Brasileiro

A Copa Verde está nas quartas de final e, pela primeira vez, com um time de Mato Grosso do Sul entre os oito melhores. O Costa Rica deixou Genus-RO e Sinop-MT para trás e agora encara o Cuiabá-MT por um lugar na semifinal. Nos outros confrontos, o duelo regional entre Paysandu-PA e Bragantino-PA, o Remo-PA enfrenta o Atlético-AC e o Lverdense-MT joga contra o Goiás-GO.

Segundo a tabela básica, os jogos de ida das quartas de final acontecem entre os dias 4 e 5 de setembro e a volta na semana seguinte, dias 11 e 12. Ao contrário das fases anteriores, desta vez o mando dos jogos de ida e volta serão definidos em sorteio, que acontece nesta segunda-feira (26), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O desafio do CREC, to técnico Mário Tilico, não poderia ser mais complicada. O Cuiabá, apesar da dificuldade para eliminar o Iporá-GO na fase anterior – venceu nos pênaltis -, vive bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro, brigando por lugar na zona de acesso após vencer quatro dos último cinco jogos.