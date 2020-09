Sem vencedor, Santos e Fortaleza seguem distantes do G4 do Brasileirão

Twitter Oficial/Santos FC Empate na Vila impede que Santos ou Fortaleza se aproximem do G4

Nada de vencedor no confronto entre Santos e Fortaleza-CE neste domingo (27). Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe saiu na frente no primeiro tempo com Madson, mas o Tricolor igualou no início do segundo com Gabriel Dias o jogo que terminou 1 a 1. Com o resultado, o Peixe chegou a 17 pontos e aparece na oitava posição da tabela da Série A. O Fortaleza está logo atrás, em nono, com 16.

O jogo

O primeiro tempo de Santos e Fortaleza foi de boas chances para os dois lados. O Peixe chegou com perigo logo aos sete minutos, quando Marinho apareceu na direita e finalizou cruzado, sendo parado em boa defesa de Felipe Alves. O Leão respondeu com chute perigoso de fora da área de Osvaldo. Depois, Felipe Jonatan chegou duas vezes e quase marcou para a equipe da casa, que viu os visitantes segurar a pressão. Já nos minutos finais, Soltedo cruzou, e Kaio Jorge cabeceou na trave, quase colocado o Santos na frente. Mas, no lance seguinte, a bola finalmente entrou. Marinho cobrou falta cruzada para a área, e Madson desviou de cabeça para deixar o time alvinegro em vantagem em 1 a 0.

O Fortaleza voltou para melhor para o segundo tempo e empatou logo aos dois minutos. Juninho cobrou escanteio, e Gabriel Dias subiu livre para deixar tudo igual na Vila Belmiro. No minuto seguinte, David quase virou após receber passe pela direita e, de frente para João Paulo, finalizar para fora. O Santos respondeu com Arthur Gomes, que ganhou a jogada de Paulão e Juninho e bateu de primeira, vendo Felipe Alves fazer boa defesa.

Depois, aos dez, Marinho pegou de voleio na pequena área e quase marcou um belo gol para o time da casa. O ritmo seguiu intenso, com as duas equipes criando boas chances e dividindo a posse de bola. Nos minutos finais, o Peixe não saiu do campo de ataque, e ficou perto de marcar com Soteldo, Lucas Lourenço e Raniel, que não conseguiram tirar a igualdade do placar.