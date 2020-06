Sem futebol, CBF abre linha de crédito para clubes do Brasileirão

Tamanho do texto

Lucas Figueiredo/CBF Presidente da CBF, Rogério Caboclo, disse que medidas de apoio são necessárias

O futebol brasileiro segue suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus e os clubes, inclusive nas duas principais divisões, apontam os prejuízos pela falta de atividade. Por conta dos impactos financeiros negativos sobre as agremiações, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma linha de crédito para as 20 equipes da Série A e outra para os participantes da Série B.

Os recursos chegam a R$ 100 milhões e não haverá cobrança de juros sobre os valores repassados. Os empréstimos serão concedidos aos clubes tendo como garantia os valores devidos aos times em razão dos contratos de direitos de transmissão televisiva dos campeonatos, e prêmios por desempenho nesses torneios.

“Temos procurado todas as formas de apoiar os clubes nesse momento difícil”, afirma o presidente da CBF, Rogério Caboclo, em nota oficial publicada na noite desta segunda-feira (8), no site oficial da entidade. O dirigente foi enfático ao destacar que não basta apenas a volta das competições. “Precisamos de clubes capazes de retornar a elas de forma competente”.

Série B

Também na nota oficial, a CBF garantiu que os clubes da Série B receberão um adiantamento de aproximadamente R$ 15 milhões, sobre os valores que têm a receber sobre o contrato de direitos de transmissão com a rede de televisão, que transmite a competição.