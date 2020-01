Seleção goleia no último teste antes do Pré-Olímpico

Twitter Oficial/CBF Após goleada, delegação viaja para Colômbia para o Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira Sub-23 encerrou com goleada a fase de preparação para a disputa do Torneio Pré-Olímpico da Colômbia. Nesta terça-feira (14), o time comandado por André Jardine venceu a Portuguesa-RJ por 7 a 0, no último jogo antes da estreia, dia 19, contra o Peru. Os gols foram marcados por Yuri Alberto, Bruno Tabata e Reinier no primeiro tempo, além de Matheus Cunha, Paulinho (duas vezes) e Antony na etapa final.

A delegação viaja nesta quarta-feira (15) e tem previsão de chegada para às 16h na Colômbia. A equipe ainda treina à noite e faz mais três atividades antes de estrear no domingo diante do time peruano.

Dois times

Jardine aproveitou o amistoso para utilizar todos os jogadores. No primeiro tempo a Seleção jogou com Phelipe Megiolaro; Dodô, Nino, Fuchs, Iago; Maycon, Igor, Reinier; Tabata, Pepê e Yuri Alberto. Aos 21 minutos, a Seleção fez ótima jogada trabalhada e a bola parou nos pés de Reinier, que encontrou Yuri Alberto livre para abrir o placar. Pouco depois, Bruno Tabata roubou, avançou e deu chute colocado para fazer 2 a 0. Quase no fim, Pepê cruzou e a zaga afastou, mas Reinier aproveitou a sobra para marcar.

Para o segundo tempo, o Brasil jogou com Ivan no gol; Guga, Nino, Robson Bambu, Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Pedrinho; Antony, Matheus Cunha e Paulinho. Logo nos minutos iniciais, foi a vez de Matheus Henrique colocar na área para Matheus Cunha finalizar e marcar o 4 a 0. Quatro minutos depois, Paulinho pegou na entrada da área, deu chute forte e fez 5 a 0. Já na reta final, Antony recebeu em boa jogada coletiva para marcar o sexto gol da tarde. Em seguida, Paulinho fechou o placar aproveitando passe de Paulinho