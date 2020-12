Seleção Brasileira segue na terceira posição em Ranking da Fifa

Lucas Figueiredo/CBF Seleção Brasileira, líder das Eliminatórias Sul-Americanas, mantém terceira posição no Ranking

A Fifa divulgou o Ranking de Seleções com poucas mudanças em relação às listas anteriores. A Seleção Brasileira, com 1.743 pontos, conseguiu subir de posição e agora está em terceiro, atrás da líder Bélgica, com 1.780 pontos, e da França, atual campeã da Copa do Mundo, com 1.755 pontos. A Seleção Belga, mesmo sem nunca ter conquistado um Mundial, lidera o ranking pelo terceiro ano consecutivo.

A Inglaterra, que fez boa campanha na Copa do Mundo da Rússia em 2018, é a quarta colocada, seguida por Portugal, atual campeão da Eurocopa, em quinto. A lista até a décima posição segue com Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália para completar o top 10. As duas últimas subiram duas posições e empurrar a Croácia, vice-campeão na Rússia, para fora do Top 10.

A Alemanha aparece apenas na 13ª posição, atrás da Dinamarca e na frente da Holanda. Na sequência aparecem Colômbia, Suiça, Chile, País de Gales, Polônia e Suécia, na 20ª posição. Entre as seleções que conseguiram grande progressão do último ranking para o atual, a Hungria foi quem mais cresceu. Sob comando de Szoboszlai, o time conseguiu vaga para a Eurocopa 2021, além de ter conseguido acesso para a Liga A da Nations League.