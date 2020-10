São Paulo empata com Coritiba e perde lugar no G4 do Brasileirão

Rubens Chiri/São Paulo FC São Paulo teve dois gols anulados por impedimentos apontados pelo VAR

Mais uma rodada sem vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (4), O Tricolor visitou o Coritiba-PR, saiu perdendo com gol de Robson, e buscou empate com Reinaldo, ficando no 1 a 1. O resultado tirou o São Paulo do G4, saindo para sétima posição com 20 pontos. O Coxa chegou aos 12 pontos, mas segue na zona de rebaixamento.

O jogo

O Coritiba precisou de apenas uma chance para abrir o placar no Couto Pereira. Aos cinco minutos de jogo, Robson em cobrança de falta acertou o ângulo da meta tricolor, sem chance para Tiago Volpi, fazendo 1 a 0. Tentando se recuperar no jogo, o São Paulo teve mais a bola durante o primeiro tempo, mas pouco assustou a defesa adversária. A melhor oportunidade do time paulista saiu já na marca dos 38 minutos. Após boa troca de passes entre Luciano e Tchê Tchê, Gabriel Sara finalizou tirando tinta da trave. Mas foi só.

Assim como no primeiro tempo, o São Paulo seguiu dominando as ações na etapa final, mas sem conseguir criar chances claras de gol. Até que, aos 22, Daniel Alves cobrou falta na área e a bola bateu no braço de Hugo Moura. Pênalti para o Tricolor. Com a bola na marca da cal, Reinaldo bateu com categoria para deixar tudo igual em Curitiba. Na sequência, os visitantes quase chegaram a virada com Daniel Alves, mas Wilson salvou o Coxa. Já o time da casa teve uma última oportunidade após cruzamento de Willian Matheus, aos 44, que parou na marcação.