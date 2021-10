São Paulo e Santos fecham rodada do Brasileirão com empate

Twitter Oficial/São Paulo FC Peixe saiu na frente com Sanchéz e Calleri igualou para o Tricolor no Morumbi

Empate no clássico San-São fechou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (7), São Paulo e Santos ficaram no 1 a 1 com gols de Carlos Sanchéz e Calleri, ambos no primeiro tempo. O resultado pouco ajudou os dois na classificação. O Tricolor aparece na 14ª posição da tabela, com 29. E o Peixe, com 25, ocupa o 16º lugar.

O jogo

O clássico começou com bola na rede quando o relógio ainda marcava cinco minutos de jogo no Morumbi. Carlos Sánchez recebeu de Zanocelo e, sem marcação, mandou no ângulo de Tiago Volpi para colocar o Santos na frente: 1 a 0. Em vantagem, o Peixe se fechou e viu o São Paulo dominar a posse de bola e ir buscando espaços para chegar ao ataque. Explorando bem o lado direito com Rigoni, o Tricolor quase empatou quando a bola chegou em Calleri, que finalizou de primeira, mas finalizou torto e viu João Paulo fazer a defesa. Na marca dos 32, Rodrigo Nestor chutou de longe e a bola desviou no braço de Vinícius Balieiro. Após checagem do VAR, Calleri cobrou pênalti e deixou igual no placar.

No segundo tempo, o equilíbrio predominou no confronto. Criando chances mais claras, o São Paulo levou perigo quando Calleri cabeceou para fora, depois quando Luciano finalizou de primeira após passe de Rigoni e foi parado em boa defesa de João Paulo, e também no chute cruzado de Igor Gomes, que passou muito perto da trave. Do lado do Santos, as duas melhores chegadas foram com Felipe Jonatan. Primeiro, o lateral arriscou da entrada da área e viu Volpi defender. Já nos acréscimos, o camisa 3 recebeu pela direita e chegou finalizando para outra boa intervenção do goleiro tricolor. Os instantes finais seguiram movimentados, mas sem novas alterações no placar.