Santos segura Boca Juniors em La Bombonera e volta com empate

Conmebol Soteldo não teve espaço na zaga argentina, mas zaga conseguiu evitar derrota fora de casa

O Santos começou as semifinais da Copa Libertadores com um bom resultado fora de casa. Em Buenos Aires, nesta quarta-feira (6), o Peixe enfrentou o Boca Juniors-ARG, soube segurar a pressão inicial e voltou com um empate em 0 a 0. No jogo de volta, na próxima quarta-feira (13), na Vila Belmiro, o vencedor avança para a decisão. Novo empate sem gols leva a disputa para os pênaltis e, casa a igualdade termine com placar de 1 a 1 em diante, a vaga será argentina.

A decisão está marcada para o dia 30 de janeiro, em jogo único no Maracanã. O vencedor do duelo entre Santos e Boca Juniors enfrentará o time que se classificar entre Palmeiras e River Plate-ARG. Na ida, o Verdão venceu por 3 a 0.

O Jogo

O primeiro tempo foi truncado em La Bombonera. Com muita disposição, as duas equipes brigaram pela posse de bola e pelo controle da partida. Os donos da casa levaram mais perigo e chegaram a acertar a trave do Santos em chute de Villa, após falha de Lucas Veríssimo. As jogadas ofensivas do Peixe saíram mais dos pés de Soteldo, que fez boa primeira etapa. Mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

No retorno para a segunda etapa, o Santos passou a tomar mais iniciativa. Aos 11 minutos, o técnico Cuca acionou Sandry para entrar no lugar de Soteldo. O Peixe cresceu na partida e pressionou o Boca Juniors. Aos 28, Marinho foi derrubado na área, mas o pênalti não foi marcado pelo árbitro. Os dois seguiram em busca do gol, mas ficaram no zero e a decisão ficou para a Baixada Santista.