Santa Cruz e Botafogo buscam lugar nas quartas de final da Série C

Leandro de Santana/Santa Cruz Santa Cruz precisa vencer clássico com o Náutico nos Aflitos para avançar

A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro termina neste fim de semana e o Grupo A é o primeiro a ter a situação definida. Neste sábado (24), cinco jogos acontecem simultaneamente às 16h (MS) para apontar os dois últimos classificados e quem acompanha o ABC-RN para a quarta divisão. Sampaio Côrrea-MA e Náutico-PE, já classificados, disputam a liderança.

A disputa pela próxima fase está extremamente equilibrada entre cinco times. Imperatriz-MA, Confiança-SE e Santa Cruz-PE estão empatados com 25 pontos, enquanto Ferroviário-CE e Botafogo-PB estão em seguida com 24. Embaixo, Treze-PB, com 18 pontos, e Globo-RN, com 16, lutam contra a queda.

Jogos

No Estádio Castelão, o líder Sampaio Côrrea recebe o Imperatriz e carimba a primeira posição com vitória. O time maranhense precisa vencer para garantir vaga sem depender de outros resultados. No Aflitos, o clássico entre Náutico e Santa Cruz com os dois lados precisando vencer. O Timbú para buscar a liderança e o Tricolor para pensar em classificação. No Presidente Vargas, Ferroviário e Confiança se enfrentam em confronto direto por classificação.

Em Campina Grande, no Estádio Amigão, clássico com interesses distintos. O Treze precisa vencer para evitar a possibilidade de degola, enquanto o Botafogo sonha em estar nas quartas de final. Em outro clássico regional, os dois piores times da chave. O Globo enfrenta o já rebaixado ABC no Estádio Barretão e só a vitória mantém a chance de escapar da queda.