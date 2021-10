Remo segura o líder Coritiba no fechamento da rodada na Série B

Divulgação/CBF Remo empata com o líder Coritiba e se afasta da zona de rebaixamento

A rodada de número 28 foi finalizada com o empate entre o clube do Remo e Coritiba, jogo realizado nesta segunda-feira (4) no Baenão pela Série B do Brasileiro. Com o empate, o Leão chegou aos 38 pontos e aparece na décima colocação. Enquanto, o Coxa segue na liderança, com 54 pontos somados.



O jogo



Remo e Coritiba fizeram um início de jogo bastante agitado no Baenão. O primeiro lance de perigo foi do time visitante, em arremate de Val, aos oito minutos. Mais tarde, o Leão teve grande oportunidade em cabeçada de Lucas Tocantins, que acertou o poste. Ainda no campo ofensivo, os mandantes assustaram mais duas vezes em sequência com Matheus Oliveira e Lucas Siqueira.



Passados os 30 minutos, o Coxa voltou ao ataque e novamente com Val. Enquanto, Felipe Gedoz respondeu para o Remo. E, já nos acréscimos, Natanael quase anotou o primeiro do Verdão.



Depois das conversas nos vestiários, o time da casa teve duas chances antes dos cinco minutos. Lucas Tocantins mais uma vez carimbou a trave e Felipe Gedoz parou no goleiro Wilson. Do outro lado, o Rafinha foi quem arriscou para o Coritiba. Apesar do início de segundo tempo movimentado, as equipes não conseguiram manter o ritmo e o confronto esfriou.