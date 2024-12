Quatro técnicos voltam para disputa do Sul-Mato-Grossense em 2024

Elaine Oliveira

Técnico operariano Leocir Dell´Astra chegou ao Galo nos últimos jogos da Série D em 2023

Técnico operariano Leocir Dell´Astra chegou ao Galo nos últimos jogos da Série D em 2023

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025 terá dez equipes lutando pelo título estadual. Entre essas equipes, das dez, somente quatro irão manter seus treinadores, conforme informou a assessoria da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Todos os clubes estão com a programação praticamente definida para a próxima temporada, inclusive com os respectivos treinadores contratados, incluído os clubes que subiram da Série B, como o Águia Negra.

O campeão Operário Futebol Clube, que trabalha sua pré-temporada desde o início de dezembro, segue com Leocir Dall’Astra, que chegou ao clube ainda na Série D do Brasileiro 2023 e comandou o time na conquista deste ano de 2024. A direção Operariana manteve o técnico, que no primeiro semestre vai disputar a Copa Verde, Copa do Brasil e o Estadual. No segundo semestre disputa o Brasileirão da Série D.

No Aquidauanense, Mauro Marino é o técnico mais uma temporada. Entre idas e vindas, Marino tem ligação com o clube desde 2008. Neste período, foi vice-campeão em 2011 e depois passou por Costa Rica, Comercial, Operário e Sete de Setembro. Retornou em 2018, quando o Azulão da Princesa disputou a Série B, subindo com o título. De volta à primeira divisão, foi vice em 2019 e 2020, sendo superado pelo Águia Negra nas duas oportunidades.

Franz MendesArquivo Mauro Marino está no Aquidauanense desde 2018

O Ivinhema aposta mais uma vez em Douglas Ricardo. Ex-atleta profissional e residente no município, Douglas comandou outros clubes na carreira, como Corumbaense, Ubiratan e, mais recentemente, foi campeão da Série B pelo Naviraiense, mas depois do título retornou ao Azulão do Vale. O Águia Negra, que retorna à Série A com o vice-campeonato da segunda divisão, optou por manter Oliveira no comando técnico. A Portuguesa mantém Glauber Caldas, campeão da Série B Estadual em 2023 e semifinalista da Série A em 2024.

Das Novidades

Os demais cinco clubes na competição vão ter treinadores novos, já anunciados pelas respectivas redes sociais. Vice-campeão em 2024, o Dourados AC busca um treinador que já levantou a taça do Campeonato Estadual. Ito Roque foi campeão pelo Costa Rica em 2012 e agora retorna ao futebol sul-mato-grossense, onde já trabalha na pré-temporada desde o início do mês. Por falar no CREC, o clube trouxe Odil Soares para o Campeonato Estadual. Pelo Mixto-MT, em 2024, disputou a Copa Mato Grosso, o Campeonato Mato-Grossense e também a Série D do Campeonato Brasileiro.

O Coxim anunciou, ainda no fim de novembro, o técnico argentino Cláudio Racino. Formado em Educação Física, o profissional tem no currículo a disputa da Europa League da UEFA, Premier League de Gibraltar e possui a Licença UEFA PRO. Já o Corumbaense foi o último a fazer o anúncio, na véspera de Natal, e confirmou a contratação de Charles de Almeida que atuou em diversos clubes do Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro.

Para finalizar, o campeão da Série B Naviraiense não conseguiu segurar Douglas Ricardo, que voltou ao Ivinhema, e buscou o técnico Fernando Lopes. O técnico, de 46 anos, comandou o Operário Caarapoense no Campeonato Estadual Sub-20 deste ano, conquistando o título e levando o clube, pela primeira vez, para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele seguiu no clube na Série B Estadual, mas saiu antes do fim da primeira fase.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense começa no dia 18 de janeiro, sábado, com Aquidauanense x Ivinhema e Operário x Águia Negra. No domingo, dia 19, jogam Naviraiense x Corumbaense, Portuguesa x DAC e Costa Rica x Coxim.