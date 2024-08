Presidente Lula recebe atletas que disputaram Olímpiadas de Paris

Rogério Vidmantas

Ricardo Stuckert/PR Técnico Arthur Elias, Tainá, Yasmin e Ednaldo com o presidente Lula e a primeira dama, Janja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta segunda-feira (26), no Palácio do Planalto, em Brasília, atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris. Entre os convidados estavam o técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, assim como a goleira Tainá e a lateral Yasmim, medalhistas de prata. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, foi chamado pelo presidente Lula para ficar ao lado dele, da primeira-dama Janja Lula da Silva e de outras autoridades durante a cerimônia.

O encontro marcou a celebração das conquistas brasileiras em Paris e serviu para reforçar o apoio do governo federal ao esporte nacional. Na França, o Brasil conquistou 20 medalhas em 11 modalidades. O futebol feminino foi contemplado com a prata após uma campanha muito boa no mata-mata, quando eliminou a anfitriã França e as atuais campeãs mundiais, a Espanha.

Pela primeira vez na história, as mulheres conquistaram mais medalhas que os homens. Dos 20 pódios, 12 vieram em competições femininas, incluindo os três ouros, além de pódio por equipes mistas, no judô. Dos 60 medalhistas brasileiros em Paris, 48 são mulheres.

Entre os atletas presentes, estavam os medalhistas Caio Bonfim, prata na marcha atlética, Beatriz Souza, ouro e bronze no Judô, Júlia Soares, bronze na ginástica por equipes, Edival Pontes, o Netinho, bronze no taekwondo, Augusto Akio, o Japinha, bronze no skate. Pouco antes do início das Olimpíadas, Lula anunciou Lula o reajuste de 10,86% no Bolsa Atleta. O benefício já existe há 20 anos e há 14 não recebe reajuste.

Sobre o futebol feminino, Lula exaltou a conquista da medalha de prata. “Só pelo fato de derrotar a França e a Espanha, valeu a pena, a nossa Seleção não chegava à final já fazia muito tempo”, disse o presidente Lula, referindo-se à campanha da Seleção Feminina de Futebol, durante rápido discurso, em que elogiou os atletas olímpicos que vestiram a camisa do Brasil nos Jogos da França.

Ednaldo Rodrigues estava em companhia do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima, do presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira, e do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley. O ministro do Esporte, André Fufuca, recebeu os atletas e os presidentes de confederações esportivas do Brasil.

Os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), José Múcio (Defesa), André Fufuca (Esporte), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Anielle Franco (Igualdade Racial) também estavam na cerimônia.