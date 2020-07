Presidente da CBF confirma que Campeonato Brasileiro começa em agosto

Lucas Figueiredo/CBF Rogério Caboclo disse que clubes podem até mandar seus jogos em outras cidades, se necessário

O Campeonato Brasileiro vai mesmo começar no segundo fim de semana de agosto. Pelo menos é o que garante o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo. Em entrevista ao jornal O Globo deste domingo (5), o dirigente garantiu que a data é algo definido para as Séries A, B e C. Por conta do atraso causado pela pandemia da covid-19 – a competição começaria no início de maio -, o calendário 2020 deve ser estendido até meados de fevereiro. Já a Copa do Brasil retorna no fim de agosto.

Segundo o dirigente, a primeira rodada da segunda e terceira divisões será no dia 8 e o Brasileirão começa no dia 9. "Na Série A, houve um voto dissidente sobre o mando, mas nenhuma dúvida se a competição vai começar ou não dia 9 de agosto. Brasileirão é algo definido e determinado. A Série B inicia no dia 8, na véspera. Definimos com a Série C que ela recomeçará na mesma data da B. A Copa do Brasil volta em 26 de agosto", disse Caboclo.

Os clubes que são sediados em cidades que não tenham jogos autorizados por falta de condições sanitárias adequadas, mandarão suas partidas em outras praças.

Até 2021

Como o formato do Brasileirão, com jogos em turno e returno e pontos corridos foi mantida, são necessárias 38 datas, o que deve levar a competição até o próximo ano. Para Caboclo, esse atraso entra numa programação que envolve até a Copa do Mundo de 2022. “Vai invadir janeiro, fevereiro, pode chegar a meados do mês. Mas temos algumas premissas que vão além. Muita gente não leva em consideração. Nosso horizonte é a Copa do Mundo de 2022, marcada para começar em novembro. Obriga o nosso calendário a terminar pelo menos um mês antes, em outubro de 2022. Temos que encerrar 2020 na segunda quinzena de fevereiro, iniciar os estaduais na última semana do mesmo mês, o Brasileiro no final de maio de 2021”, explicou.

Com isso, a ideia da entidade é encerrar a temporada de 2021 na primeira semana de dezembro, com férias e pré-temporada seguinte obedecendo o ritmo usual. Para cumprir com a nova programação, de acordo com o mandatário da CBF, até mesmo as pausas do Brasileirão em data Fifa serão suspensas. "Infelizmente, é impossível. Lamento profundamente, mas nem considero como uma questão não cumprida. Diante do que aconteceu, essa questão não é nem cogitável mais. Se fossemos, preservar a seleção, não entregaríamos as competições. Todos vão compreender que é impossível", completa.