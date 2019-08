Pia Sundhage estreia na Seleção com goleada sobre a Argentina

Mauro Horita/CBF Brasil goleou Argentina para pouco mais de 13 mil torcedores no Pacaembu

A estréia de Pia Sundhage na Seleção mostrou que a escolha da CBF foi acertada. Mesmo com pouco tempo de treino, o conjunto mostrou que entendeu bem a técnica sueca, inclusive mostrando jogadas ensaiadas. A etapa inicial no Estádio do Pacaembu foi praticamente ataque contra defesa. Superior, o Brasil sufocou as argentinas do início ao fim, indo para o intervalo com três de vantagem.

Após verdadeira blitz nos minutos iniciais, Bia Zaneratto fez linda jogada pela esquerda, tocou para Ludmila que, com muita categoria, bateu para abrir o placar aos 17 minutos. Aos 33, Andressa Alves levantou a bola na área, Formiga subiu e desviou de cabeça para o fundo das redes, ampliando. Não deu nem para respirar e a Seleção fez mais um aos 35. Tamires cruzou do lado esquerdo, Debinha apareceu em velocidade na área e completou para o gol.

Confortável com o placar, a Seleção não manteve no segundo tempo o ritmo frenético do primeiro. Ainda assim, as brasileiras seguiram muito superiores. Com 13 minutos, Erika aproveitou escanteio cobrado por Andressa Alves e marcou o quarto gol verde e amarelo. No fim, ainda deu tempo para o quinto. Aos 37, Juncos tentou cortar a bola e mandou contra o próprio patrimônio. A Seleção fez o tempo passar e, depois do apito final, comemorou com os 13 mil torcedores no Pacaembu a vaga à final do torneio amistoso.