Paysandu começa com vitória segunda fase da Série C

Jorge Luiz/Paysandu SC Papão começa com vitória quadrangular que vale acesso na Série C

A segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro começou neste fim de semana. Os oito times classificados foram divididos em dois quadrangulares para apontar, após seis rodadas, quatro semifinalistas e, consequentemente, com vaga garantida na Série B. Neste domingo, pelo Grupo D, o Paysandu-PA começou com vitória e, no Grupo C o Santa Cruz-PE buscou empate em Santa Catarina.

Belém

No Estádio Mangueirão, o Paysandu somou os primeiros três pontos na segunda fase ao vencer o Ypiranga-RS por 2 a 1. Controlando as ações do primeiro tempo da partida, o Papão abriu o placar aos 26 minutos da etapa inicial, quando Vitor Feijão recebeu passe de Tony e cruzou rasteiro para a área. Nicolas desviou e marcou para o time da casa. Em desvantagem, o Canarinho buscou o empate e, aos 31, Luís Eduardo cabeceou para o fundo das redes após cruzamento de Jean Silva. No último lance do primeiro tempo, Tony cobrou pênalti e deu o triunfo ao time alviceleste.

Com três pontos, o Paysandu aparece na liderança do Grupo D, enquanto o Ypiranga é o último colocado. Londrina-PR e Remo-PA, que empataram no último sábado (13), somam um ponto cada.

Brusque

Brusque-SC e Santa Cruz começaram a segunda fase da Série C com um empate sem gols no Augusto Bauer. No primeiro tempo, o Santinha teve boas chances de abrir o placar com Toty, que fez desvio dentro da pequena área e acertou a trave, e depois com Paulinho, que arriscou chute da entrada da área e viu a bola passar à direita do gol de Ruan Carneiro. Do lado do time catarinense, as oportunidades saíram com Rodolfo Potiguar, que foi parado em boa defesa de Maycon Cleiton, e com Ronaell, que explodiu o travessão em chute cruzado pelo lado esquerdo. Na volta do intervalo, o jogo teve menos chances, com o Santinha tendo a melhor chance com Tinga, e com o Brusque levando perigo em chutes de Zé Mateus e João Carlos. Nos instantes finais, os catarinenses até pressionaram mais, mas sem conseguir alterar o marcador.

Com o 0 a 0 no placar, as equipes dividem as primeiras posições do Grupo C, que terá o complemento da primeira rodada nesta segunda-feira (14), com o jogo entre Vila Nova-GO e Ituano-SP.