Palmeiras e Flamengo empatam em jogo polêmico no Brasileirão

Agência Palmeiras Empate entre Palmeiras e Flamengo manteve os dois distantes da liderança do Brasileirão

Em uma partida mais movimentada antes do apito inicial do que nos 90 minutos, Palmeiras e Flamengo ficaram no empate pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo só aconteceu por causa de uma liminar obtida pela CBF no Tribunal Superior de Trabalho (TST) momentos antes, derrubando decisão anterior do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ). A bola rolou com quase meia hora de atraso e, em campo, Patrick de Paula marcou para o Verdão para Pedro, logo em seguida, empatar.

Com o resultado, o Palmeiras agora soma 19 pontos, na quarta posição do Brasileirão. O Rubro-Negro, com 18, ocupa o sexto lugar.

O jogo

O primeiro tempo no Allianz Parque foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. O Palmeiras, apesar de mais posse de bola, encontrou dificuldades para chegar ao ataque. O Flamengo, com domínio melhor no meio de campo, acabou criando as melhores chances. Em uma delas, Pedro recebeu na entrada da área, ajeitou e mandou uma bomba para Weverton voar e fazer a defesa.

O goleiro alviverde ainda salvou o time novamente após boa finalização de Arrascaeta pela esquerda. A melhor oportunidade criada pelo time da casa foi nos acréscimos. Zé Rafael recebeu na intermediária e entrou na área chutando rasteiro, mas viu Hugo Souza se esticar e também fazer uma boa defesa na partida.

A busca pelo gol seguiu intensa na volta do intervalo. Com postura ofensiva desde o início, o Palmeiras abriu o placar aos nove minutos. Após bola trabalhada na área adversária, Raphael Veiga passou para Luiz Adriano, que ajeitou para trás. Patrick de Paula chegou finalizando com uma bomba, que ainda desviou em Thiago Maia antes de entrar, fazendo 1 a 0. O Flamengo não deu muito tempo para o adversário comemorar. Dois minutos depois, Arrascaeta recebeu pela direita, foi para a linha de fundo e cruzou a meia altura. A bola chegou em Pedro, que só completou, igualando.

Após o empate, a partida seguiu movimentada até o apito final. O Verdão ainda chegou com perigo com Luiz Adriano, parado em boa defesa de Hugo, e no cruzamento de Rony, que por pouco não terminou na conclusão de Luiz Adriano. Já as chegadas do Rubro-Negro saíram com Arrascaeta, que tabelou com Lincoln e Pedro, mas finalizou para fora, e com Lincoln, que arriscou da esquerda e viu Weverton espalmar para escanteio. Mesmo com a boa movimentação entre as equipes, o marcador não foi mais alterado em São Paulo.