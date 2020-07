Palmeiras confirma empréstimo de Dudu ao Al Duhail por um ano

Agência Palmeiras Dudu fica, à princípio, um ano no Al Duhail, do Catar

A passagem de Dudu pelo Palmeiras está temporariamente interrompida. O clube sacramentou neste domingo (19) o empréstimo oneroso do atacante para o Al Duhail, do Catar, por uma temporada. Ao final do contrato, em 30 de junho de 2021, a equipe asiática poderá exercer o direito de compra do atleta. Caso contrário, ele retorna ao Palmeiras. Os valores não serão divulgados atendendo à cláusula de confidencialidade do acordo.

O jogador, campeão da Copa do Brasil 2015 e Brasileiro em 2016 e 2018, se despediu da torcida em vídeo. “Chegou o momento que eu não esperava estar vivendo, infelizmente, por um projeto pessoal, por alguns problemas fora de campo… Quero deixar um abraço ao presidente [Maurício Galiotte], que compreendeu, e à diretoria, que compreendeu o momento de eu dar uma pausa aqui no Palmeiras. Vou para o Catar começar um novo projeto e espero ser feliz lá como fui aqui”, comentou o jogador em depoimento gravado à TV Palmeiras.

No fim, Dudu manteve a esperança da torcida palmeirense de voltar a tê-lo como jogador. “Agradeço, por esses cinco anos e meio, a toda a torcida e a todos os funcionários, que sempre me trataram com muito carinho. Esse não vai ser um ‘adeus’. É um ‘até logo’ e espero, espero não, e eu vou cumprir minha palavra de encerrar minha carreira no Palmeiras”, completou.

Em pouco mais de cinco anos com a camisa 7 alviverde, Dudu conquistou dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. Foram 305 jogos e 70 gols marcados, números que o colocam definitivamente na galeria de eternos ídolos do Palmeiras.