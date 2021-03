Operário ganha do Aquidauanense e volta a respirar no Estadual

Cláudio Severo/Esporte MS Operário soube segurar a pressão do Azulão após marcar o gol do jogo

Enfim o Operário FC desencantou no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste domingo (21), em Campo Grande, o Galo recebeu o Aquidauanense FC e venceu por 1 a 0, gol de João Paulo cobrando falta no segundo tempo. O Azulão até teve a chance do empate em um pênalti, mas a cobrança de Léo Mineiro parou no estreante goleiro Diego.

Na outra partida do Grupo A, o líder Dourados AC venceu o EC Águia Negra por 3 a 2, concluindo essa quarta rodada. Com os resultados, o DAC soma 12 pontos e vê a vaga no hexagonal final muito perto. O Águia Negra tem cinco pontos e o Aquidauanense quatro, fecha o G3, todos com quatro jogos. O Operário tem três pontos e o Novo FC é o lanterna com apenas um ponto. Esses dois se enfrentam no próximo domingo (28) fechando o primeiro turno.

Gol

O primeiro tempo no Estádio Morenão teve muita movimentação, mas nada de gols. A bola balançou a rede aos 24 minutos do segundo. Em falta próxima à área, pela esquerda, o lateral João Paulo mandou a bola no ângulo direito de Zé Augusto, que não teve como alcançar, abrindo o placar. O Galo ainda poderia ter ampliado em ataques seguintes, mas não aproveitou as chances com Rodrigo Ost e Dill.

O Aquidauanense passou na pressão a buscar o empate e, de tanto a bola rondar a área do Operário, a chance apareceu. Lançado na área, o lateral Rodolfo foi derrubado pelo goleiro Diego na área. Pênalti marcado por Paulo Henrique Salmázio, sempre próximo ao lance. Léo Mineiro foi para a cobrança e Diego escolheu certo o lado esquerdo, fazendo a defesa e garantindo a primeira vitória operariana no campeonato.