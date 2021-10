Manaus começa segunda fase com goleada sobre o Novorizontino

Twitter Oficial/Manaus FC Manaus aproveitou embalo no segundo tempo e largou bem na segunda fase da Série C

Começou a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro e com uma goleada surpreendente na primeira rodada. O Manaus-AM recebeu o Novorizontino-SP, time de melhor campanha da primeira fase e fez 5 a 0, quatro dos gols no segundo tempo, e larga na frente no Grupo D com três pontos. Na outra partida, o Tombense-MG foi à Erechim e evenceu o Ypiranga-RS por 1 a 0.

No Grupo C, a liderança fica com o Ituano-SP que venceu o Botafogo-PB, em João Pessoa, por 1 a 0. No outro jogo, Criciúma-SC e Paysandu-PA empataram sem gols em Santa Catarina.

O Jogo

A estreia do Manaus na segunda fase não podia ter sido melhor. No Ismael Benigno, o Novorizontino até criou as primeiras chances do jogo. Mas, já nos acréscimos da etapa inicial, Gabriel Davis acertou um belo chute da entrada da área para colocar o time da casa na frente.

No embalo do gol, o Gavião voltou animado para o segundo tempo e, aos nove minutos, Denilson fez o pivô e escorou para Rafhael Lucas ampliar o marcador. No comando das ações, o Manaus seguiu pressionando no ataque. Passados os 30 minutos de jogo, a equipe mandante pisou no acelerador e colocou mais três de vantagem no placar. Aos 32, em jogada de velocidade, Denilson deu mais uma assistência, dessa vez para Douglas Lima, que bateu colocado sem chances de defesa.

Três minutos depois, o camisa 21 voltou a marcar, após rebote do goleiro adversário: 4 a 0. E, já aos 43, Guilherme Henrique recebeu ótimo passe de Daniel Costa, limpou a marcação e fechou a conta para o Gavião.