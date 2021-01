Juventude AG apresenta elenco e inicia preparação dia 20

Franz Mendes Thiago Altomare, técnico Lucas Chioro, Anderson de Andrade e o jogador Simi

O Juventude AG segue no planejamento e montagem de elenco para a disputa da temporada 2021 e, entre negociações para a contratação de jogadores, diretoria e Comissão Técnica tiveram que ajustar o calendário inicial de treinamentos e competições, antecipando a apresentação em dez dias. Isso porque a Taça Brasil de Futsal, inicialmente prevista para março na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, será em fevereiro.

Para estarem minimamente preparados para a primeira competição, a solução foi trazer a apresentação, que inicialmente seria em 1º de fevereiro, para 20 de janeiro. Serão dois dias de exames médicos e os treinos efetivos tendo início no dia 22. A Taça Brasil começa no dia 14 de fevereiro e, em março, o clube disputa a Copa SBT de Futsal. Além dessas duas, o Juventude AG deve disputar outras 12 competições, entre elas a Liga Nacional de Futsal, o principal campeonato da modalidade no país, com cobertura pelo SporTV.

Segundo o técnico Lucas Chioro, a mudança no calendário obriga a Comissão Técnica a reorganizar o planejamento que já estava pronto de pré-temporada. “A gente não esperava ter que competir já no mês de fevereiro, que seria utilizado totalmente na preparação da equipe para a temporada e início das competições em março. Vamos tentar fazer um controle para tentar minimizar os prejuízos em relação à preparação e estarmos prontos para a disputa da Taça Brasil”, explicou.

Elenco

Enquanto reorganiza a preparação, o Juventude AG divulga novas contratações. Os novos nomes são do fixo Eduardo, que já defendeu o clube na Copa Morena de 2019 e, antes, jogou no UCDB e na Bolívia, e o goleiro Bigode, formado nas categorias de base do Corinthians, onde esteve até 2016. Depois, defendeu a AABB por quatro temporadas. Antes deles, já estavam confirmados os alas Pimpolho, Samuka e Kris, o pivô Simi e o goleiro Thiago Soares.