Jorge Jesus deixa o Flamengo e volta ao Benfica

Alexandre Vidal/CR Flamengo Jorge Jesus deixa o Flamengo com cinco títulos em 13 meses

O que era especulado desde a paralisação das competições por causa da pandemia da covid-19 se confirmou nesta sexta-feira (17). Em nota oficial, o Flamengo comunicou a saída do técnico português Jorge Jesus. Logo após o anúncio rubro-negro, o Benfica-POR publicou em seu perfil no Twitter o acerto com o treinador.

A despedida do clube foi em tom de gratidão. “Em nome de toda a diretoria e dos 42 milhões de rubro-negros que formam a Maior Torcida do Mundo, o nosso maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco”, diz a nota do time da Gávea.

A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo foi de total êxito, com mais títulos do que derrotas em 13 meses. Em 2019 foi campeão Brasileiro e da Libertadores. Já em 2020 ele garantiu os títulos da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. Neste caminho, o time teve apenas quatro derrotas.