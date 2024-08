Jogadores brasileiros homenageiam zagueiro uruguaio Izquierdo

Rogério Vidmantas

Rubens Chiri/São Paulo FC Jogadores de São Paulo e Atlético fazem minuto de silêncio em homenagem ao uruguaio Izquierdo

O futebol brasileiro homenageou o zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, morto na última terça-feira (27) em São Paulo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou minuto de silêncio nas partidas desta quarta-feira (28) em reverência à memória do atleta uruguaio em todos os jogos das competições organizadas pela entidade no país.

A homenagem mais emocionante foi realizada antes do início do confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Os jogadores dos dois times se reuniram no círculo central e silenciaram por um minuto. Em seguida, atletas e torcedores aplaudiram em um gesto de respeito à memória do atleta. Os atletas do São Paulo também jogaram com o nome do zagueiro estampando no uniforme.

Izquierdo estava internado em um hospital de São Paulo após sofrer um mal súbito no segundo tempo do jogo disputado na última quinta-feira (22) no MorumBis. O jogador de 27 anos caiu no gramado aos 39 minutos da etapa final da partida, válida pelas oitavas de final da Libertadores.

Homenagem semelhante os jogadores do Bahia e do Flamengo realizaram na Arena Fonte Nova, em Salvador, antes da outra partida do dia da Copa do Brasil. O minuto de silêncio foi também respeitado nas partidas do Brasileirão e do Brasileirão Feminino.