Ituano e Brusque fecham rodada da Série C com empate

Twitter Oficial/Ituano FC Embaixo de chuva, Ituano parou no sistema defensivo do time catarinense

Empate no fechamento da segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Em Itu, nesta segunda-feira (22), Ituano-SP e Brusque-SC ficaram no 1 a 1. Com o resultado, o Galo de Itu permanece na liderança do Grupo C, agora com quatro pontos. O Quadricolor é o terceiro, com dois. Vila Nova-GO, segundo com três pontos, e Santa Cruz-PE, lanterna com apenas um, completam a chave

O jogo

O time da casa saiu na frente no Estádio Novelli Júnior. Na marca dos dez minutos, após bate-rebate na área, a bola sobrou com Kadu para abrir o placar e colocar o Galo na frente. Mas o empate veio antes do intervalo. Aos 37 minutos, João Carlos cruzou na área para Thiago Alagoano aparecer e, bem colocado, bater no canto sem chances para Pegorari e deixar 1 a 1.

Já na etapa final, aos 16, Fillipe Souto cobrou falta, mas Ruan desviou e afastou o perigo para o Brusque. E o duelo ficou um pouco mais truncado, sem grandes chances de gol no segundo tempo. Até que, aos 45, o goleiro Ruan Carneiro defendeu chute à queima-roupa e salvou o Quadricolor, segurando o empate.