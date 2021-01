Internacional vence Ceará e pula para vice-liderança do Brasileirão

Twitter Oficial/SC Internacional Caio Vidal marcou o seu primeiro gol como profissional do Internacional

O Internacional não perdeu a chance de aproveitar a rodada favorável e voltar a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (7), na sequência da 28ª rodada, o Colorado foi à Fortaleza e venceu o Ceará-CE por 2 a 0, gols de Caio Vidal e Yuri Alberto, ambos no segundo tempo.

Com a vitória, a quinta seguida, o Inter aproveitou derrotas de São Paulo e Flamengo e o fato do Atlético-MG não ter jogado na rodada para assumir a vice-liderança, com 50 pontos, seis a menos que o líder Tricolor. O Ceará, com 36 pontos, é o 11º colocado.

O jogo

Jogando no Castelão, o Ceará começou a partida diante do Internacional se lançando mais ao ataque e com mais posse de bola. Logo aos dois minutos, Cléber avançou até a área e rolou para Vina, que finalizou forte e viu Victor Cuesta salvar o time gaúcho de cabeça, já na linha do gol. Depois, aos 14, Cléber roubou a bola de Marcelo Lomba e recuou para Charles, que viu a defesa adversária se recuperar e salvar o lance. Em outra boa chegada do Vozão, aos 40, Sobral recebeu cruzamento de Léo Chú e finalizou para o gol, mas Moisés se jogou para fazer o corte. O Colorado, se defendendo, pouco ameaçou a meta defendida por Richard.

O Inter voltou mais atento para o segundo tempo, dando menos espaços para os donos da casa. No primeiro minuto, Yuri Alberto pegou sobra na área e cabeceou para baixo, vendo a bola quicar e parar nas mãos de Richard. E, aos sete, a rede balançou. Edenilson puxou contra-ataque pela lateral e passou para Caio Vidal, que avançou em velocidade e finalizou para o gol, abrindo o placar. Em vantagem, o Colorado passou a controlar a partida e chegou ao segundo gol na marca dos 31. Da intermediária, Abel passou para Yuri Alberto, que avançou sozinho e encobriu o goleiro para fazer 2 a 0 e garantir a vitória vermelha.