Internacional e Flamengo decidem vaga na semifinal da Libertadores no Beira-Rio

Alexandre Vidal/CR Flamengo Na ida, no Rio de Janeiro, o Flamengo foi melhor e venceu por 2 a 0, gols de Bruno Henrique

Nesta quarta-feira (28) tem mais um duelo brasileiro valendo vaga na semifinal da Libertadores. Internacional e Flamengo jogam no Estádio Beira-Rio, às 20h30 (MS), para decidir quem segue na luta pelo título da principal competição do continente. Vencedor na ida por 2 a 0, o Rubro-Negro abriu vantagem considerável pela vaga e obriga o Colorado a vencer por três gols de vantagem se quiser se classificar. O dono da vaga irá enfrentar na próxima fase o Grêmio, que eliminou o Palmeiras.

Para buscar reverter a vantagem do adversário, o técnico colorado Odair Hellmann não deve mexer no time que fez um bom jogo no Maracanã até os 30 minutos do segundo tempo. A dúvida estava no aproveitamento de Rafael Sobis e esse, recuperado de um desconforto muscular, está à disposição do técnico. Uma possibilidade de mudança seria a opção por uma equipe mais ofensiva desde o início e, neste caso, Wellington Silva ocuparia o lugar do camisa 23.

Do lado dos cariocas, o técnico Jorge Jesus só não irá repetir a escalação do primeiro jogo por causa da ausência forçado do volante Willian Arão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Piris da Mota ou Cuellar, reintegrado ao elenco, são as opções para a vaga. Apesar de ter optado por terinos fechados nos últimos dias, a tendência é que nas outras dez posições o time seja o mesmo do jogo de ida.

Outros jogos

O único classificado é o Grêmio, que aguarda Inter ou Flamengo. Na outra chave, tudo caminha para um duelo argentino. O Boca Juniors-ARG venceu a LDU-EQU, em Quito, por 3 a 0, e joga a volta nesta quarta com a vaga na mão. Na quinta, Cerro Porteño-PAR recebe o River Plate-ARG que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o que obriga o time paraguaio a abrir três gols de vantagem para avançar.