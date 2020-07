Governo autoriza e Campeonato Paulista volta dia 22 de julho

Governo do Estado de São Paulo Retorno dos jogos foi anunciado pelo prefeito Bruno Covas e governador João Dória

O Campeonato Paulista terá reinício a partir de 22 de julho. A autorização para os jogos foi confirmada pelo governador João Dória nesta quarta-feira (8), mas sem a presença de torcedores e apenas em cidades que estejam na fase amarela, a terceira das cinco que integram o Plano São Paulo, que é o programa de flexibilização das atividades no Estado. A cidade de São Paulo, nesta etapa, deve receber a maioria dos jogos.

Após o anúncio feito pelo Governo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) convocou para essa quinta (9), às 10h (MS), uma reunião do Conselho Técnico da competição com todos os clubes participantes para definir detalhes da retomada. O Paulistão foi interrompido no dia 16 de março, faltando duas rodadas para terminar a primeira fase. Depois tem uma rodada para a fase de quartas de final, mais uma para a semifinal e duas para a decisão.

A pandemia do novo coronavírus provocou a paralização da competição e uma série de medidas foram necessárias para a autorização da volta. “O Centro de Contingência da covid-19 aprovou, em conjunto com a assistência médica da Federação Paulista de Futebol (FPF), coordenada pelo doutor Moisés Cohen, o protocolo da retomada do Campeonato Paulista”, anunciou João Doria, em entrevista coletiva.

Final com Brasileirão

A previsão é que o Paulistão termine em 8 de agosto, mesmo dia previsto para o início das Séries B e C do Campeonato Brasileiro e um dia antes do começo da Série A, o que pode atrapalhar os dois finalistas. A coincidência de datas, porém, não preocupa ao presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. “Temos um entendimento e diálogo constante com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol [CBF], Rogério Caboclo. Acharemos o melhor caminho. Isso será cuidado quando tivermos a definição dos finalistas, mas, será definido em comum acordo com a CBF”, disse.