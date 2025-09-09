Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Brasileirão da Série B 2025

Goiás tropeça, Coritiba, Cuiabá, Criciúma e Remo vencem e acirram a disputa pelo acesso na Série B

Dourado e Furacão também venceram e encostam no pelotão de cima; América-MG e Paysandu seguem no Z-4

Anderson Ramos Lino
Capital News

Celso da Luz/ Criciúma E.C.

Criciúma 2 x 0 Chapecoense - Campeonato Brasileiro Série B 2025

O Criciúma venceu o duelo catarinense na Série B com apoio de mais de 15.570 torcedores, o Tigre derrotou a Chapecoense

A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro manteve a disputa acirrada tanto na briga pelo acesso quanto contra o rebaixamento. Com jogos decisivos e mudanças no G-4, o fim de semana e a segunda-feira (8) foram marcados por viradas, retomadas de fôlego e mais equilíbrio na tabela. 

O grande destaque foi o Criciúma, que derrotou a Chapecoense por 2 a 0, no Heriberto Hülse, e assumiu a terceira posição com 42 pontos, empurrando o rival catarinense para o quarto lugar. 

Outro resultado de peso foi a derrota do Goiás por 2 a 1 para o Avaí, na Ressacada. O Esmeraldino segue em segundo lugar, com 44 pontos, mas acumula três derrotas nos últimos quatro jogos e vê a liderança escapar. O topo da tabela segue com o Coritiba, que goleou a Ferroviária por 4 a 0, no Couto Pereira, e chegou a 46 pontos. 

Reação do Cuiabá e boa fase do Athletico-PR 

Na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o CRB por 1 a 0 em confronto direto da parte de cima da classificação. O gol foi marcado de pênalti por Alisson Safira, logo aos oito minutos do primeiro tempo. Com o triunfo, o Dourado subiu para a 7ª posição, com 37 pontos, apenas quatro atrás do G-4. Já o CRB caiu para 11º, com 34 pontos. 

Quem também vive bom momento é o Athletico-PR, que venceu o Botafogo-SP por 3 a 1 em Ribeirão Preto e alcançou a sexta colocação, somando 36 pontos e embalando três vitórias consecutivas. 

Ass Com Dourado / Cuiabá

Cuiabá 1 x 0 CRB-AL - Campeonato Brasileiro Série B 2025

Cuiabá voltou a vencer nesta segunda-feira (8), na Arena Pantanal derrotando o CRB pela Série B

Briga intensa no meio da tabela 

O Remo também aproveitou a rodada: derrotou o Amazonas por 3 a 1, em Manaus, e assumiu o quinto lugar, com 38 pontos. Já o Vila Nova empatou com o Athletic-MG por 1 a 1, no OBA, em Goiânia, com golaço de Júnior Todinho pelo Vila, e aos 20 minutos saiu o gol do empate, Ronaldo aproveitou cruzamento de Torrão e deixou tudo igual! O lance gerou suspense com uma longa checagem do VAR por um possível pênalti e impedimento, mas o gol foi confirmado.

No duelo direto pela sobrevivência, o Volta Redonda superou o Paysandu por 2 a 1, no Mangueirão, e respirou fora do Z-4. 

Equilíbrio e preocupação na reta final 

Outros jogos fecharam a rodada: Novorizontino e Atlético-GO empataram em 1 a 1, ampliando o jejum do Tigre para sete partidas sem vencer. Já América-MG e Operário-PR ficaram no 1 a 1, resultado ruim para o Coelho, que segue em 17º, dentro da zona de rebaixamento, com 26 pontos. Já o Operário está invicto há quatro jogos, agora com duas vitórias e dois empates e chegou a 34 pontos, está na zona intermediária da tabela. 

Com 13 rodadas restantes, a Série B mantém a briga pelo acesso aberta e a disputa contra o descenso cada vez mais dramática. O Coritiba lidera com 46 pontos, seguido por Goiás (44), Criciúma (42) e Chapecoense (41).

Confira a tabela completa dos jogos e resultados da Série B clicando AQUI. 

Higor Basso / Novorizontino

Novorizontino 1 x 1 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro Série B 202

Novorizontino chega a sete jogos sem vitória, o foi a 37 pontos e caiu para o sétimo lugar na Série B

