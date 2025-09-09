Goiás tropeça, Coritiba, Cuiabá, Criciúma e Remo vencem e acirram a disputa pelo acesso na Série B

Anderson Ramos Lino

Celso da Luz/ Criciúma E.C. O Criciúma venceu o duelo catarinense na Série B com apoio de mais de 15.570 torcedores, o Tigre derrotou a Chapecoense

A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro manteve a disputa acirrada tanto na briga pelo acesso quanto contra o rebaixamento. Com jogos decisivos e mudanças no G-4, o fim de semana e a segunda-feira (8) foram marcados por viradas, retomadas de fôlego e mais equilíbrio na tabela.

O grande destaque foi o Criciúma, que derrotou a Chapecoense por 2 a 0, no Heriberto Hülse, e assumiu a terceira posição com 42 pontos, empurrando o rival catarinense para o quarto lugar.

Outro resultado de peso foi a derrota do Goiás por 2 a 1 para o Avaí, na Ressacada. O Esmeraldino segue em segundo lugar, com 44 pontos, mas acumula três derrotas nos últimos quatro jogos e vê a liderança escapar. O topo da tabela segue com o Coritiba, que goleou a Ferroviária por 4 a 0, no Couto Pereira, e chegou a 46 pontos.

Reação do Cuiabá e boa fase do Athletico-PR

Na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o CRB por 1 a 0 em confronto direto da parte de cima da classificação. O gol foi marcado de pênalti por Alisson Safira, logo aos oito minutos do primeiro tempo. Com o triunfo, o Dourado subiu para a 7ª posição, com 37 pontos, apenas quatro atrás do G-4. Já o CRB caiu para 11º, com 34 pontos.

Quem também vive bom momento é o Athletico-PR, que venceu o Botafogo-SP por 3 a 1 em Ribeirão Preto e alcançou a sexta colocação, somando 36 pontos e embalando três vitórias consecutivas.

Ass Com Dourado / Cuiabá Cuiabá voltou a vencer nesta segunda-feira (8), na Arena Pantanal derrotando o CRB pela Série B

Briga intensa no meio da tabela

O Remo também aproveitou a rodada: derrotou o Amazonas por 3 a 1, em Manaus, e assumiu o quinto lugar, com 38 pontos. Já o Vila Nova empatou com o Athletic-MG por 1 a 1, no OBA, em Goiânia, com golaço de Júnior Todinho pelo Vila, e aos 20 minutos saiu o gol do empate, Ronaldo aproveitou cruzamento de Torrão e deixou tudo igual! O lance gerou suspense com uma longa checagem do VAR por um possível pênalti e impedimento, mas o gol foi confirmado.

No duelo direto pela sobrevivência, o Volta Redonda superou o Paysandu por 2 a 1, no Mangueirão, e respirou fora do Z-4.

Equilíbrio e preocupação na reta final

Outros jogos fecharam a rodada: Novorizontino e Atlético-GO empataram em 1 a 1, ampliando o jejum do Tigre para sete partidas sem vencer. Já América-MG e Operário-PR ficaram no 1 a 1, resultado ruim para o Coelho, que segue em 17º, dentro da zona de rebaixamento, com 26 pontos. Já o Operário está invicto há quatro jogos, agora com duas vitórias e dois empates e chegou a 34 pontos, está na zona intermediária da tabela.

Com 13 rodadas restantes, a Série B mantém a briga pelo acesso aberta e a disputa contra o descenso cada vez mais dramática. O Coritiba lidera com 46 pontos, seguido por Goiás (44), Criciúma (42) e Chapecoense (41).

