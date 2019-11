Fortaleza vacila no fim e deixa vitória contra Atlético escapar

Twitter Oficial/Fortaleza EC Fortaleza levou vantagem até quase ao fim do jogo quando o Atlético igualou o placar

Faltou pouco para o Fortaleza conquistar a vitória nesta 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, em casa, o Tricolor recebeu o Atlético-MG e ficou no empate em 2 a 2 após segurar a vantagem até quase o fim do jogo. Gabriel Dias marcou os dois gols do time cearense e Patric o do Galo ainda no primeiro tempo. Na reta final, Fábio Santos igualou o placar do jogo. Os dois times estão empatados com 36 pontos, o Leão aparece na 12ª posição por ter maior saldo de gols, seguido pelo Galo, no 13º lugar. O primeiro time dentro do Z4 soma 31 pontos.

O jogo

Na Arena Castelão contando com o apoio do torcedor, o Fortaleza abriu o placar diante do Atlético aos 13 minutos do primeiro tempo. Osvaldo recebeu na entrada da área e cruzou na primeira trave. Gabriel Dias ganhou a jogada no alto e testou para o fundo das redes. Depois, o Galo começou a pressionar e quase empatou com Luan, que viu Gabriel Dias cortar o gol em cima da linha.

Mas, aos 23, o time mineiro conseguiu igualar o placar. Felipe Alves deu chutão para frente, a bola caiu nos pés de Patric, que ajeitou o corpo e mandou uma bomba de canhota para fazer 1 a 1. O Leão não se intimidou e voltou a ficar na frente, mais uma vez com Gabriel Dias. Em jogada bem parecida, Juninho cobrou escanteio fechado, e o volante se antecipou para marcar e colocar o time da casa em vantagem novamente.

No primeiro lance da volta do intervalo, Geuvânio recebeu o segundo cartão amarelo após puxar Gabriel Dias dentro da área e acabou sendo expulso. Mesmo com um a menos, o Galo conseguiu ter mais de possa de bola, mas não criou muitas chances. O Fortaleza, com a vantagem, se fechou e foi tentando administrar o resultado até o apito final. Até que, aos 41, após boa jogada individual de Marquinhos, Fábio Santos recebeu, ajeitou o corpo e bateu rasteiro para empatar e finalizar o jogo em 2 a 2.