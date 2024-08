Fortaleza avança e é o adversário do Corinthians na Copa Sul-Americana

Rogério Vidmantas

Capital News



Lucero marcou um dos gols da classificação do Fortaleza na Arena Castelão

O Corinthians já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza eliminou o Rosário Central-ARG, nesta quarta-feira (21), e avançou na competição com vitória por 3 a 1, depois do empate fora de casa em 1 a 1.

A Conmebol deve divulgar nos próximos dias a tabela detalhada com os jogos entre os dois clubes brasileiros. Por ter melhor campanha, o Tricolor joga a rodada de volta no Castelão e, consequentemente, a partida de ida será na Neo Química Arena, em Itaquera.

Gols

Na Arena Castelão, o Fortaleza começou a partida explorando suas individualidades, utilizando das pontas para oferecer perigo. A primeira chance de perigo surgiu após jogada de Bruno Pacheco e cruzamento para área, mas antes de Juan Martín Lucero finalizar o zagueiro cortou.

Na etapa final, o Rosario Central abriu o placar com poucos minutos, após cobrança de falta pela lateral. Atrás no placar, o Fortaleza agiu rápido e após lançamento de Sasha para Pikachu, o meia passou para Lucero deixar tudo igual. O segundo gol tricolor saiu dos pés de Yago Pikachu, que de primeira aproveitou bom passe de Tinga. Com a vantagem, o adversário esboçou uma pressão e adiantou sua marcação mas acabou surpreendido quando Kervin cobrou escanteio rápido, achou Pikachu livre que finalizou, o goleiro acabou dando rebote e Lucas Sasha finalizou em gol.