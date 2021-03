Fora do G3, Comercial joga por primeira vitória em Três Lagoas

Facebook Oficial/EC Comercial Sem vencer, Colorado está fora da zona de classificação

O Campeonato Sul-Mato-Grossense abre a sua quinta rodada nesta sexta-feira (26) com uma partida. Pelo Grupo B, o Três Lagoas SC recebe, às 15h, o EC Comercial no Estádio Madrugadão. O confronto chegou a ser suspenso sem data definida pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) no início da semana, mas confirmada no dia seguinte. A arbitragem será de Thiago de Alencar Gonzaga, auxiliado por Adriano Ferreira Silva e Jair Antônio de Souza Júnior.

Os dois times buscam a primeira vitória na competição e buscarem lugar na zona de classificação do Grupo B. O Três Lagoas perdeu os três jogos que disputou, levou dez gols e marcou apenas um, amargando a lanterna da chave e a pior campanha do campeonato. Já o Colorado está um pouco melhor, com dois pontos em dois empates nos primeiros jogos derrota por 2 a 1 para o líder Costa Rica EC, em casa, na última rodada.

O Grupo B tem o Costa Rica com dez pontos em quatro jogos e folga na quinta rodada. O União ABC está em segundo com cinco e a SER Chapadão fecha o G3, com quatro pontos. Concluindo o primeiro turno, na terça-feira (30), 15h, o ABC recebe a SERC no Estádio Morenão.