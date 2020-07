Fluminense segura Flamengo e leva Taça Rio nos pênaltis

Twitter Oficial/Fluminense FC Fluminense conquistou a Taça Rio e levou a disputa do Estadual para mais dois jogos

Quem esperava ver o Campeonato Carioca terminar com mais um título de turno do Flamengo, se enganou. Nesta quarta-feira (8), no Maracanã sem torcedor, o Fluminense foi melhor na disputa de pênaltis e levou a Taça Rio com 3 a 2, após empate no tempo regulamentar em 1 a 1, gols de Gilberto no primeiro tempo para o Tricolor e Pedro igualando no segundo.

Este resultado força a realização de mais dois jogos para decidir quem ficará com o título de Campeão Estadual. Como já havia conquistado a Taça Guanabara e também somou o maior número de pontos na fase de grupos, o Flamengo levanta a taça com dois empates.

O jogo

Lucas Merçon/Fluminense FC Gilberto (2), de cabeça, marcou o gol tricolor no tempo normal de jogo

Em 90 minutos, o placar ficou igual. No primeiro tempo, aos 37 minutos, o Fluminense abriu o placar pelo alto. Egídio cruzou da esquerda e, após um desvio no meio do caminho, Gilberto subiu mais que a marcação e cabeceou no canto de Diego Alves, que não alcançou a bola. Na etapa final, foi a vez do Flamengo aproveitar a jogada aérea para marcar. Aos 32 minutos, Filipe Luís, também pela esquerda, cruzou e Pedro, fazendo valer a “lei do ex”, cabeceou para vencer Muriel, fechando o placar no tempo normal.

Com a igualdade no marcador ao final dos 90 minutos, a disputa foi direto para as penalidades. Nas cobranças, melhor para a pontaria e para o goleiro do tricolor. Marcaram para o Flu Nenê, Hudson e Fernando Pacheco e para o Rubro-Negro Gabriel e Pedro. O zagueiro Léo Pereira chutou para fora e Muriel defendeu os chutes de Willian Arão e Rafinha. Já Hudson e o uruguaio Michel desperdiçaram para o Flu.

Finais do Estadual

Com a conquista da Taça Rio pelo Fluminense, o título do Carioca será disputado em mais duas partidas. A primeira acontece no próximo domingo (12) às 15h (MS). O mando de campo será do Fluminense. A partida de volta, com mando do Flamengo, será na próxima quarta (15) às 20h30 (MS).