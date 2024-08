Flamengo vence Bahia e abre vantagem por vaga na semifinal

Rogério Vidmantas

Capital News



Marcelo Cortes/CR Flamengo Bruno Henrique, no início do segundo tempo, marcou o gol da vitória rubro-negra em Salvador

O Flamengo deu um passo considerável para ser semifinalista da Copa do Brasil. Pela rodada de ida das quartas de final, nesta quarta-feira (28), o Mengão foi à Salvador e venceu o Bahia por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 12 de setembro, no Rio de Janeiro, e o time carioca tem a vantagem do empate, deixando a obrigação da vitória para o Tricolor de Aço.

Na partida na Arena Fonte Nova, o Flamengo até começou melhor, mas logo o Bahia equilibrou a partida e teve boas chances com Everton Ribeiro e Thaciano. Gerson também teve uma oportunidade de marcar para o time rubro-negro, mas foi travado na conclusão. No fim, o Tricolor voltou a pressionar, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Flamengo marcou o gol do jogo logo aos quatro minutos. Em cobrança de escanteio de De la Cruz, a defesa vacilou e Bruno Henrique ficou livre para cabecear e abrir o placar. Depois o Bahia foi em busca do empate, mas a melhor chance aconteceu já no fim e Rodriguez perdeu gol incrível frente a frente com Matheus Cunha, que defendeu no reflexo. Depois, não houve mais tempo para o time da casa tirar o prejuízo.

Outros Jogos

São Paulo 0 x 1 Atlético Mineiro

Quinta-Feira, 19h (MS)

Vasco da Gama x Athletico Paranaense - São Januário

Juventude x Corinthians - Alfredo Jaconi