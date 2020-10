Flamengo goleia Independiente del Valle e carimba lugar nas oitavas da Libertadores

Alexandre Vidal/CR Flamengo Goleada no Maracanã teve saber de vingança pelo resultado no primeiro turno no Equador

O Flamengo é mais um time classificado para as oitavas de final da Libertadores, se juntando a Grêmio e Palmeiras. Pela quinta rodada da primeira fase, o Mengão recebeu o Independiente del Valle-EQU no Rio de Janeiro e aplicou 4 a 0, quase devolvendo a goleada sofrida no primeiro turno. Lincoln, Pedro e Bruno Henrique, duas vezes, foram os nomes dos gols.

Com quatro vitórias em cinco jogos, o Flamengo assume liderança isolada com 12 pontos, deixando o Independiente com nove, em segundo. Na outra partida da chave, o Junior Barranquilla-COL foi surpreendido pelo Barcelona-EQU em casa e perdeu por 2 a 0.

O Jogo

Jogo bem disputado no Maracanã no primeiro tempo, com chances de gol para as duas equipes. Melhor para o Flamengo, que aproveitou oportunidades e saiu para o intervalo com a vantagem de 2 a 0. Aos 25 minutos, Matheuzinho avançou pela direita e encontrou Lincoln, sozinho, dentro da área adversária. O atacante bateu de perna direita no cantinho de Pinos, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

Cinco minutos depois, Lincoln mostrou raça, deu um carrinho e recuperou a bola no meio de campo. Arrascaeta lançou para Gabigol, que, com inteligência, apenas rolou para Pedro finalizar forte e marcar o segundo. No fim do primeiro tempo, o Flamengo perdeu Gabigol. O camisa 9 pisou errado, torceu o tornozelo, e teve que ser substituído por Bruno Henrique.

O Rubro-negro terminou com as chances de reação da equipe equatoriana logo aos cinco minutos do segundo tempo. Bruno Henrique passou para Ramon, que cruzou na medida para Arrascaeta. O uruguaio chutou em cima de Pinos. No rebote, Bruno Henrique completou e mandou para o fundo das redes.

Seguindo a estratégia de ficar na defensiva e aproveitar os erros do adversário, o Flamengo chegou ao quarto gol com facilidade. Aos 26 minutos, Arrascaeta lançou Bruno Henrique, que driblou o goleiro e chutou para fazer o segundo dele na partida, caracterizando a goleada em 4 a 0.